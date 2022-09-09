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Общество
9 сентября 2022, 15:31

Екатеринбуржца с 38 неоплаченными штрафами привлекли к административной ответственности

нарушитель

Водителю грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо 50 часов обязательных работ, либо арест на 15 суток. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В среду, 7 сентября, на ул. Челюскинцев в Екатеринбурге столкнулись Volkswagen Jetta и Kia Rio. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД во время проверки документов обнаружили, что у одного из участников ДТП имеется 38 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Для дачи объяснений 31-летнего мужчину вызвали в Госавтоинспекцию. Было установлено, что большинство штрафов выданы нарушителю за превышение скорости. Водитель пояснил полицейским, что после смены места проживания ему перестали приходить уведомления о штрафах на новый адрес и на портал Госуслуг.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в отношении мужчины составлено 8 административных протоколов по ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы направили в мировой суд Верх-Исетского района.

Водителю грозит штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, или 50 часов обязательных работ, либо арест на 15 суток.

Областная газета Свердловской области

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