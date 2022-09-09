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9 сентября 2022, 16:35

Жителей Свердловской области ждут прохладные выходные

холодная погода

Одевайтесь теплее, согревайтесь горячим чаем. Фото: Владимир Мартьянов

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на выходные. В ближайшую и последующую ночи жителей региона ждут заморозки до -2ºС.

При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до +8...+13ºС. В субботу ожидается небольшой дождь, воскресенье пройдет преимущественно без осадков. В ночь на понедельник местами также будет холодать до -2ºС. При этом днем столбики термометров покажут +10...+15ºС.

В Екатеринбурге днем с субботы по понедельник включительно будет: +11...+13ºС, +10...+12ºС и +10...+13ºС соответственно.

Добавим, ранее синоптики отмечали, что в 20-х числах сентября на Среднем Урале может пройти первый мокрый снег, однако образования снежного покрова пока не будет.

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Областная газета Свердловской области

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