В Свердловской области начали работу избирательные участки

Избирательный процесс будет идти один день с 8:00 до 20:00. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области открылись избирательные участки. В Единый день голосования, 11 сентября, проходят выборы высшего должностного лица — главы региона.

Одновременно в 53 муниципальных образованиях выбирают депутатов местных дум и главу одного сельского поселения. Голосование проходит в течение одного дня — с 8:00 до 20:00.

Всего свердловчан ждут 2 477 постоянных и 35 временных (в больницах и СИЗО) избирательных участков.

Известно, что 2 400 свердловчан смогут отдать свой голос не по месту жительства. Они подали заявление "Мобильный избиратель", которое дает им право сделать выбор на избирательном участке по месту нахождения. Также есть те, кто сможет проголосовать на дому.

Добавим, соблюдение порядка и правил проведения выборов контролируют сегодня в Центре общественного наблюдения. На 250 самых крупных избирательных участках (в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском) осуществляется видеонаблюдение. В объективы камер попадают кабинки, стационарные и переносные ящики, стол, где выдают бюллетени и работают со списками избирателей. Еще на двух тысячах избирательных участках установлены видеорегистраторы. При возникновении спорных ситуаций любой наблюдатель сможет посмотреть запись.

Напомним, со 2 по 10 сентября в 155 отдаленных населенных пунктах Среднего Урала проходило досрочное голосование. Там были организованы 85 участков, за которыми закреплены 7 107 избирателей.