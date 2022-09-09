«База хорошая. Планы грандиозные»

По словам Эльмиры Тукановой, 106,3 млн рублей в виде безвозвратных субсидий будет направлено на разработку новых туристических маршрутов. Фото: предоставлено турклубом «Малахит»

На очередном заседании Экспертного клуба Свердловской области представители региональных органов власти и участники туристического рынка обсудили перспективы развития отрасли. По словам заместителя губернатора Дмитрия ИОНИНА, к 2035 году приток туристов на Средний Урал увеличится более чем втрое. Директор департамента по туризму Эльмира ТУКАНОВА рассказала, на какие проекты и на каких условиях предприниматели смогут получить беспрецедентную по объемам государственную поддержку – она составит свыше 330 миллионов рублей. Средства предназначены для малого и среднего бизнеса.

2022 год стал для российского внутреннего туризма переломным. После закрытия границ, связанного сначала с пандемией, а затем с санкциями, россияне активно начали осваивать родные просторы. У руководства Свердловской области на туристов большие планы.

«База у нас хорошая. Планы грандиозные. В прошлом году регион посетили 1,5 млн туристов, в этом – планируем достичь отметки 1,8 млн, а к 2035 году – ждем уже 5 миллионов. Основания для таких ожиданий есть: у нас представлены разные направления туризма – деловой, событийный, экологический и железнодорожный», – сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По количеству достопримечательностей и красоте природы регион может соперничать не только с ближайшими соседями, но и с дальним зарубежьем. Привлекать туристов планируется в том числе благодаря современной туристической инфраструктуре. Деньги на ее создание и модернизацию Свердловской области выделяет Ростуризм.

Директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова рассказала участникам обсуждения, как планируется распределять грантовые средства.

«Из 332 миллионов рублей, которые Свердловская область получит в 2023 году на реализацию 70 проектов по развитию туризма, 82 миллиона в качестве безвозвратной субсидии пойдут на создание кемпингов и автокемпингов. Вложение собственных средств инвестора должно составлять не менее 55% от общего объема затрат», – пояснила она.

Еще 106,3 млн рублей будет направлено на разработку новых маршрутов. От 3,5 до 5,5 млн рублей предприниматели получат в виде грантов на приобретение туристического оборудования, организацию бассейнов, создание проектов доступной туристической среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На создание и развитие пляжей на берегах водоемов, озер, рек и водохранилищ отведут еще 143 миллиона рублей.

Конкурс на получение грантовой поддержки будет объявлен не позже марта 2023 года, как только регион получит обещанные Ростуризмом средства, сказала Эльмира Туканова. Преимущество отдадут проектам, которые могут стать составной частью уже существующих маршрутов.

Участников свердловского туррынка заинтересовала данная информация. В завершение встречи они обсудили, на какие еще направления следовало бы направить субсидии государства.

В Свердловской области подвели итоги первого регионального конкурса обучающего проекта по улучшению туристической инфраструктуры региона «Уральские каникулы». Сбор заявок стартовал в марте, жюри рассмотрело 250 предложений. Опытные участники туристического рынка помогли финалистам превратить идеи в полноценные проекты развития туристического потенциала территорий. Десять лучших работ используют в программах по развитию территории и инфраструктуры для путешествий по Уралу. В номинации «Туристические маршруты» топ-5 возглавил проект Елены Медведевой «Дорогами старого города». Автор предлагает туристам прогуляться по улицам города Полевской, связанным с творчеством уральского сказочника Павла Бажова. В номинации «Инфраструктурные проекты» пятерку победителей возглавила автор проекта «Вагранская дача» Лариса Золотова – она представила жюри действующее придорожное кафе на 30 мест на 326-м км трассы Екатеринбург – Серов. Предполагается, что на базе кафе будет создан туристический информационный центр на 40 номеров