Аркадий Чернецкий: "Открытие финального участка ЕКАДа – новая эра в дорожном строительстве"

Завершающий участок ЕКАД сдали в эксплуатацию раньше на два года. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий высоко оценил открытие финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги с точки зрения масштабов финансирования, возведения магистрали и решения транспортной проблемы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аркадий Чернецкий рассказал, что необходимость в трассе вокруг столицы Среднего Урала возникла еще в 90-е годы. Город нужно было разгружать от потока грузовых машин. Тогда бывший сенатор Совфеда работал в должности главы Екатеринбурга, и реализация проекта началась по его поручению в 1994 году.

"Строительство северо-восточного обхода города уже тогда способствовало существенному улучшению дорожно-транспортной ситуации за счет вывода грузового транспортного потока с центральных улиц города. Но нужно понимать, что строительство и проектирование шло по нормативам того времени, и мечтать, например, о таком мощном финансировании, чтобы строить дороги по 3–4 полосы в обоих направлениях, было нереально. Поэтому особенно важно, что следующим этапом этого проекта станет модернизация первой очереди кольца", – отметил Аркадий Чернецкий.

Строительство ЕКАД изначально было разделено на шесть участков. Из которых пять, протяженностью в 58,7 километра, были запущены в эксплуатацию с 1997 по 2011 годы. Финальный участок ЕКАД начали возводить в 2019 году. Кольцевая дорога стала инфраструктурным проектом Свердловской области. Изначально завершить работы планировали в 2024 году, однако процесс ускорили благодаря опережающему финансированию. В итоге строительство магистрали удалось завершить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Протяженность нового отрезка шестиполосной трассы – по три в каждую сторону – составляет 11,4 километра. На ЕКАД возведены две эстакады, путепровод и клеверная развязка, ведущая на федеральную трассу М-5 "Урал".

Напомним, кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга окрыли накануне, в торжественной церемонии по видеоконференцсвязи принял участие президент Владимир Путин.