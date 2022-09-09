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Общество
9 сентября 2022, 20:49

На Среднем Урале подвели итоги конкурса "Семья года"

Семьи призеры

Победителем стала семья Фахтиевых из Первоуральска. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области завершился ежегодный региональный конкурс "Семья года". Победителем стала семья Фахтиевых из Первоуральска.

Конкурс проводится на Среднем Урале уже на протяжении 30 лет, с 1992 года. В нынешнем году в финал вышли шесть семей из Нижнего Тагила, Первоуральска, Асбеста, Ивделя, Качканара и пгт Пышма. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова направила участникам конкурса свое обращение.

"В политике нашего государства развитию института семьи, поддержке отцовства, материнства и детства, воспитанию детей в духе семейных ценностей отводится ключевая роль. Поэтому искренне благодарю руководство Свердловской области за выбранные приоритеты и особое внимание этим важным темам", — сказала она.

В номинации "Счастливые родители — счастливые дети" первое место завоевала семья Бабайловых из Нижнего Тагила, второе место — семья Миклиных из Ивделя, а третье — семья Богатырёвых из пгт Пышма. "Золото" в номинации "Семейные династии" получила семья Фахтиевых из Первоуральска, "серебро" — семья Хоруженко из Качканара, а "бронзу" — семья Гладких из Асбеста. 

Фахтиевы также выиграли в главной номинации "Семья года".

"Мы очень счастливы. Мы прошли несколько этапов. У нас был конкурс "визитка, конкурс "сказка", мы должны были переделать сказку под свою семью, выбрать общий символ, который объединяет нашу семью. Наш символ — капля: капля любви, капля надежды, капля счастья. А все вместе мы — целое море. Наш самый главный секрет — любить, чувствовать и понимать каждого ребёнка. Любовь — это всё для нас. Это суть нашей жизни", — передает слова победителей департамент информполитики Свердловской области.

Ринат и Елена Фахтиевы создали семью в 2008 году. За прошедшие 14 лет у них родились шесть детей, а сейчас семья ждет седьмого ребенка.

В рамках юбилейного конкурса также прошла церемония награждения знаками отличия "Материнская доблесть" и "Совет да любовь".

Областная газета Свердловской области

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