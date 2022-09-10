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Общество
10 сентября 2022, 14:59

Сегодня в России завершаются продажи туров по осеннему кешбэку

  Валерия Белякова
Путешествие по железной дороге

10 сентября заканчивается осенний этап продажи туров по России с кэшбэком. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня последний день, когда россияне могут купить туры по России и получить за них кешбэк в рамках осеннего этапа продаж. Об этом с своем telegram-канале сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Осенний этап продаж стартовал 25 августа. До 10 сентября включительно жители могут приобрести путевку в один из регионов страны и получить возврат в 20% от стоимости тура – максиму 20 тысяч рублей. Для этого необходимо использовать карту МИР, кешбэк поступит на нее автоматически.

Отправиться в поездку туристы могут в период с 1 октября по 25 декабря. Уехать в круиз можно было с 1 сентября.

Повышенный кешбэк в осеннем этапе программы был предусмотрен для путешествий на Дальний Восток, сумма возврата - до 40 тысяч рублей. Однако позже, на полях Восточного экономического форума, Зарина Догузова предложила увеличить максимальный кешбэк за поездки в регионы Дальнего Востока до 40%.

Областная газета Свердловской области

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