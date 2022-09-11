В Свердловской области начал работать Центр общественного наблюдения

Тотальный общественный контроль за ходом голосования осуществляется Общественной палатой Свердловской области уже не первый год. Фото: Павел Ворожцов

В Единый день голосования на Среднем Урале начал работать Центр общественного наблюдения (ЦОН). Систему контроля организовала Общественная палата региона и член мониторинговой группы Совета по правам человека при Президенте России Татьяна Мерзлякова.

ЦОН находится в парке "Россия — моя история". Там установлены видеоэкраны, на которых ведется трансляция с камер наблюдения на избирательных участках.

"Видеокамеры установлены на всех избирательных участках, где есть такая возможность. На самых крупных участках Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского будут работать 250 камер видеонаблюдения, трансляция с которых будет вестись в Центр общественного наблюдения в режиме онлайн. Еще более чем на двух тысячах участков — камеры непрерывной видеорегистрации", — рассказал председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

В центре также работает мониторинговая группа (в нее входят независимые электоральные юристы) и горячая линия. Звонки по номеру 8 800 101-96-22 принимаются в течение всего времени работы избирательных участков, до 20:00.

Фото: Павел Ворожцов

Как уточняет департамент информполитики региона, в свердловских городах действует 80 мобильных групп. Они обеспечат оперативное реагирование на все возможные сообщения.

В Единый день голосования в Свердловской области проходят выборы губернатора, а также выборы в думы 53 муниципалитетов, выборы одного главы сельского поселения. 11 сентября в 8:00 открылись 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных.

Напомним, Общественная палата Свердловской области подготовила около 6,9 тысячи наблюдателей к губернаторским и муниципальным выборам. Все наблюдатели Общественной палаты прошли обучение.