Выборы-2022: как идет голосование в Ревде. Фото

Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области начались выборы губернатора региона и депутатов муниципальных дум. "Областная газета" с самого утра инспектирует территории.

Мы побывали в Ревде, где в городской больнице под гимн Российской Федерации открылся избирательный участок № 2720. Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии Евгения Тюрикова, участок создан специально для врачей, которые находятся на работе, и пациентов на лечении.

Фото: Павел Ворожцов

"У нас зарегистрировано 143 избирателя, участок будет работать по графику до 20:00, думаю, придут все проголосовать", — говорит Евгения Владимировна.

Первой на участок пришла медсестра травматологического отделения Елена Железникова: "Я хожу на выборы с 18 лет, это мое почетное право. У нас вся семья ответственно к этому относится. Пришла первой, потому что меня ждут пациенты, их нужно покормить и сделать перевязки".

Фото: Павел Ворожцов

Второй взяла бюллетень заведующая реанимационным отделением Елена Некрасова: "Я хожу голосовать с ранней молодости, это нужное дело, очень важное для страны и всех нас. Как проголосую, сразу вернусь на пост, работы много, тяжелые пациенты".

Фото: Павел Ворожцов

За полчаса работы участка проголосовать пришло более 20 человек.