На выборах проголосовали уже 122 179 свердловчан

Свердловчан ждут на 2 477 постоянных избирательных участках и 35 временных. Фото: Павел Ворожцов

По состоянию на 10 утра участие в голосовании приняли 122 179 (3,70%) жителей Свердловской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Отмечается, что на избирательные участки направлены 9 493 наблюдателя. В том числе 6 895 — от Общественной палаты Свердловской области. И еще 2 598 — от политических партий, избирательных объединений и выдвинутых ими кандидатов.

Напомним, в Единый день голосования на Среднем Урале проходят выборы губернатора, а также выборы в думы 53 муниципалитетов, выборы одного главы сельского поселения. 11 сентября в 8:00 открылись 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных. В то же время начал работать Центр общественного наблюдения.