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Общество
11 сентября 2022, 12:10

Евгений Куйвашев принял участие в выборах губернатора Свердловской области

голосование

Фото: Полина Зиновьева

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах. Для этого он посетил участок 1331, расположенный в гимназии № 104 Екатеринбурга.

Глава региона заявил журналистам, что пришел на избирательный участок с хорошим настроением. "Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась", – сказал он.

Напомним, в Единый день голосования на Среднем Урале проходят выборы губернатора. Участие в них принимают Александр Демин (партия "Новые люди"), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия"), Евгений Куйвашев ("Единая Россия").

Добавим, по данным на 10 утра, участие в голосовании приняли 122 179 (3,70%) жителей Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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