Более 11% жителей Свердловской области проголосовали на выборах

Избирательные участки будут работать до 20:00. Фото: Алексей Кунилов

Число избирателей, проголосовавших на выборах губернатора по состоянию на 12:00, достигло 365 242 человек (11,07%). Такие данные опубликованы Избирательной комиссией Свердловской области.

Отмечается, что за указанный период в избирком поступило 21 обращение справочно-разъяснительного характера. Жалоб не поступало.

Кроме того, информационно-справочный центр региональной Избирательной комиссии получил 71 обращение. Большинство – по вопросам адреса и режима работы УИК, в том числе временных, досрочного голосования, голосования по месту нахождения (мобильный избиратель) и возможности сделать выбор онлайн.

Напомним, в Единый день голосования на Среднем Урале проходят выборы губернатора, а также выборы в думы 53 муниципалитетов, выборы одного главы сельского поселения. 11 сентября в 8:00 открылись 2 477 постоянных избирательных участков и 35 временных. В то же время начал работать Центр общественного наблюдения.