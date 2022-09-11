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Общество
11 сентября 2022, 14:51

Более 20 тысяч юных свердловчан проведут осенние каникулы в оздоровительных лагерях

Загородный детский оздоровительный лагерь

На оздоровительную кампанию — 2022 в Свердловской области выделено более 2 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжается оздоровительная кампания. Во время осенних каникул более 20 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях и санаториях.

"В оздоровительной кампании мы не ограничиваемся только летним периодом, важно вести эту работу круглый год", — заявил начальник отдела допобразования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей регионального министерства образования и молодежной политики Сергей Карсканов.

Он отметил, что помимо отдыха и оздоровления в круглогодичных лагерях, так же как и в летних, реализуются образовательные программы технической, социальной, туристско-краеведческой и патриотической направленности. В части занятости, образовательного развития и приобретения коммуникационных навыков, по его мнению, лагерь является обязательным звеном воспитательной работы.

В департаменте информолитки Свердловской области напоминают, что в текущем году на проведение детской оздоровительной кампании из бюджета региона выделено более 2 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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