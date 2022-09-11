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11 сентября 2022, 15:30

Евгений Куйвашев оценил работу Центра общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения

Задача ЦОН — оперативно реагировать на все сообщения от наблюдателей и избирателей о ходе избирательного процесса. Фото: Полина Зиновьева

Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в этом году работает на базе мультимедийного парка "Россия — моя история". ЦОН обеспечивает открытость процесса голосования.

Сегодня, в Единый день голосования, в центре волонтеры принимают звонки. Там же находятся юристы и эксперты, готовые дать оценку обращениям. Дежурят мобильные группы для оперативного выезда на избирательные участки при необходимости.

Центр общественного наблюдения за выборами впервые заработал на Среднем Урале в 2017 году. Инициатором его создания выступила уполномоченный по правам человека в регионе, член Совета по правам человека при Президенте РФ Татьяна Мерзлякова. Идею поддержали Общественная палата Свердловской области и региональный избирком, напомнили в департаменте информполитики региона.

Центр общественного наблюдения посетил Евгений Куйвашев. Также в ЦОНе побывали и другие кандидаты в губернаторы, а именно: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия") и Александр Каптюг (ЛДПР).

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Областная газета Свердловской области

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