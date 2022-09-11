В Свердловской области ликвидированы все природные пожары

Одной из причин лесных пожаров является человеческий фактор. Фото: Галина Соловьева

По данным на 12:00 11 сентября, все природные пожары на Среднем Урале ликвидированы. Новых очагов возгораний нет.

По данным департамента информполитики Свердловской области, всего с начала года в регионе ликвидирован 541 природный пожар. От огня пострадало более 12 тыс. гектаров леса. По сравнению с прошлым годом количество возгораний уменьшилось в 2,5 раза, а площадь сократилась более чем в 3 раза.

"Благодаря многоступенчатой системе контроля за лесным фондом и выстроенному межведомственному взаимодействию с начала пожароопасного сезона удалось избежать неконтролируемого распространения огня. Кроме того, доля возгораний на землях лесного фонда, ликвидированных в первые сутки с момента выявления, составляет более 80%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль ведут 90 камер видеонаблюдения системы "Лесохранитель". Участки, которые не попадают в их зону, обследуются с помощью авиации, а также патрульными группами на автомобилях и квадроциклах.

Добавим, сохранение лесного фонда Среднего Урала ведется в рамках нацпроекта "Экология". Ежегодно формируется запас семян для лесовосстановления. В 2022 году в регионе высадят более миллиона деревьев.