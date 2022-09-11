На аэродроме Логиново 17 сентября пройдет семейный праздник "От Винта: Авиатехнофест"

Гости мероприятия смогут не только познакомиться с разными типами самолетов, но и сфотографироваться в кабине Як-52. Фото: пресс-служба фестиваля "От Винта!"

Мероприятие "От Винта: Авиатехнофест" проведут в рамках закрытия авиационного фестивального сезона 2022 года. Гостей также приглашают на встречу с летчиками, авиатехниками и стюардессами, чтобы поближе познакомиться с авиационными профессиями.

На празднике также пройдут традиционные авиашоу, выступления мотоциклистов и парашютистов. Всем желающим представители авиакомпании "Уральские авиалинии" расскажут о работе частных пилотов и о профессиях гражданского воздушного флота.

Для самых маленьких любителей неба организаторы подготовили шоу, на котором выступят 8 трехметровых роботов, а также игры с героями русских народных сказок.

Помимо этого гости мероприятия смогут не только познакомиться с разными типами самолетов, но и сфотографироваться в кабине Як-52.

"Впервые гостям авиафестивалей разрешено брать с собой мангалы и жарить шашлыки на аэродроме! Специально для шашлыков организована отдельная поляна с дежурством пожарного расчета (все-таки авиационный объект повышенной опасности). Кроме того, гости могут устроиться на пикник около взлетной полосы, но уже без мангалов", — добавили в пресс-службе фестиваля "От Винта!".

Ознакомиться с расписанием праздника можно здесь.

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