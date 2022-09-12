На Широкореченском полигоне выполнена большая часть работ по рекультивации

Итогом реализации проекта станет ликвидация объекта накопленного вреда и уменьшение экологического ущерба, связанного с многолетним складированием ТБО. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге на полигоне твердых бытовых отходов "Широкореченский" продолжается рекультивация. Более половины запланированного объема работ уже выполнено.

"На сегодняшний день тело полигона полностью сформировано. Завершается планировка и формирование откосов, ведется распределение выравнивающего слоя песка, продолжается укладка изолирующего материала и устройство системы дегазации", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Уточняется, что после технического этапа начнется биологический. Запланированы мероприятия, направленные на восстановление процессов почвообразования: очистка почвы, озеленение.

Широкореченский полигон эксплуатировался с 1960 по 2015 годы, объем накопленных отходов – около 6 млн кубических метров. Работы по рекультивации стартовали в июне 2021 года. На ликвидацию полигона из федерального бюджета выделено более 300 млн рублей. Итогом реализации проекта станет восстановление 23 га нарушенных земель.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, в этом году в Арамиле началась рекультивация несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов. Комплекс мероприятий рассчитан на два года. На эти цели предусмотрено 163,3 млн рублей, из которых 103,9 млн рублей выделены Среднему Уралу из федерального бюджета. Итогом реализации проекта станет восстановление более 5 га земель.

Напомним, в Свердловской области сформирован перечень объектов накопленного вреда, который содержит более 150 позиций. Это объекты, находящиеся в населенных пунктах либо содержащие большое количество отходов, в том числе объекты горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Данный перечень в прошлом году направлен на включение в федеральный проект "Генеральная уборка", главной целью которого является решение многолетней проблемы ликвидации экологически опасных объектов на всей территории РФ.