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Общество
12 сентября 2022, 14:57

Жительнице Нижнего Тагила удалось вернуть часть денег, отданных мошенникам

домашний телефон

Не доверяйте телефонным незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных структур. Фото: Галина Соловьева

Жительнице Нижнего Тагила удалось вернуть часть перечисленных аферистам денег. Жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя женщина.

О том, что тагильчанка сняла крупную сумму в банке и планирует перевести деньги через банкомат, сообщила дочь пенсионерки. За помощью она обратилась в дежурную часть МУ МВД России "Нижнетагильское". К делу подключился начальник дежурной смены майор полиции Сергей Лантух. Он дозвонился до женщины, когда та находилась в банке и намеревалась оформить кредит на 1,5 миллиона рублей. От этого ее удалось отговорить.

Позже женщину привезли в дежурную часть. Пострадавшая рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и Следственного комитета и сообщили о попытках снятия с ее счета денег. Напуганная пенсионерка сняла более 900 тысяч рублей и через банкоматы совершила 64 перевода по 15 тысяч. При себе у нее имелись чеки по проведенным операциям. Изучив их, полицейские поняли, что деньги поступали на номера телефонов сотового оператора.

Связавшись с сотрудникам службы безопасности правоохранители объяснили ситуацию и попросили принять меры, чтобы предупредить снятие денежных средств с указанных номеров телефонов. Таким образом, были приостановлены действия по 48 номерам. Женщина сумела вернуть почти половину от перечисленной злоумышленникам суммы.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское".

Областная газета Свердловской области

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