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12 сентября 2022, 21:00

В Свердловской области потеплеет до +19 ºС

теплая осень

В Екатеринбурге во второй рабочий день будет +14...+16 ºС, в третий и четвертый – +16...+18 ºС. Фото: Галина Соловьева

На этой неделе в Свердловской области начнет теплеть. В ближайшие дни столбики термометров покажут +19 градусов. При этом в темное время суток в регионе ожидаются заморозки.

В ночь на 13 сентября синоптики Уральского гидрометцентра обещают 0...+5 ºС, местами заморозки до -2 ºС. Днем воздух прогреется до +11...+16 ºС.

В последующие две ночи будет +2...+7 ºС, в среду местами столбики термометров опустятся до -2 ºС. В дневные часы ожидается +14...+19 ºС.

Добавим, 12-15 сентября на юге Среднего Урала сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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