45 свердловских полицейских решили бороться за звание лучшего участкового России

Жители могут проголосовать за понравившегося участкового. Фото: Павел Ворожцов

45 полицейских из Свердловской области решили принять участие во Всероссийском конкурсе МВД "Народный участковый 2022". Накануне стартовал первый этап профессионального состязания.

На конкурс подали заявки 32 участковых из городов Среднего Урала и 13 из Екатеринбурга. Все они работают в территориальных отделах внутренних дел, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области.

На портале размещены фото участников и краткая информация о них. В досье рассказывается об их профессиональном опыте, достижениях. Также граждане могут узнать, сколько преступлений раскрыли участковые и как их характеризуют коллеги. Каждый свердловчанин может проголосовать за понравившегося кандидата.

Конкурс проводится в три этапа. На первом — онлайн-голосование продлится по 20 сентября включительно. С 7 по 16 октября пройдет второй блок состязания, будет выбран лучший участковый Свердловской области. Он примет участие в финале всероссийского конкурса. За него можно будет проголосовать онлайн с 1 по 10 ноября.

Народного участкового выбирают в России в восьмой раз. Основная цель мероприятия — повысить доверие граждан к сотрудникам полиции и сформировать положительное мнение о их работе.

Напомним, в 2021 году в конкурсе "Народный участковый" приняли участие пять полицейских из Екатеринбурга.