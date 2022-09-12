Свердловские общественники положительно оценили работу полиции на прошедших выборах

В Единый день голосования было задействовано 8 184 сотрудника ОВД. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Председатель свердловской Общественной палаты Александр Левин, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, руководитель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Попов и представитель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Мезенцев положительно оценили работу полиции по охране правопорядка на прошедших выборах. В Единый день голосования на 2 512 избирательных участках было задействовано 8 184 сотрудника ОВД.

Также на избирательных участках работали 1 226 охранников ЧОП, 690 бойцов Росгвардии, 254 члена ДНД, 140 курсантов УрЮИ МВД РФ и 26 казаков. Также у МВД имелся резерв на случай осложнения ситуации, однако он не потребовался.

Параллельно с несением службы полицейские, которые дежурили на участках, смогли проголосовать.

"В ГУ МВД по Свердловской области функционировала рабочая группа, следившая за обстановкой на Среднем Урале и координировавшая деятельность дежуривших нарядов полиции. С поставленной задачей личный состав гарнизона справился в полном объеме, не допустив на избирательных участках чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка", — отметил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того, он рассказал, что начальник регионального главка генерал-лейтенант Александр Мешков поблагодарил всех, кто был задействован во время Единого дня голосования, и поручил поощрить наиболее отличившихся.

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