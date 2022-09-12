Россиянам с тремя и более детьми могут дать возможность поступить в мобилизационный резерв

Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предоставит гражданам, которые воспитывают троих или более несовершеннолетних детей, право заключить контракт на пребывание в мобилизационном резерве ВС РФ. Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Инициатива подразумевает внесение поправок в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте электронной базы данных Госдумы.

Сейчас россияне с тремя и более детьми не имеют права быть призванными на военные сборы независимо от их желания. Им также нельзя заключить контракт о пребывании в резерве, однако, по словам Андрея Картаполова, некоторые граждане хотели бы это сделать.

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