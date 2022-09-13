Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прилетит в столицу Урала

Татьяна Москалькова предположительно будет в уральской столице в начале октября. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург посетит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она примет участие в конференции, посвященной 25-летию создания института свердловского омбудсмена (появился первый в стране).

Вместе со свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой Москалькова примет участие в круглом столе на тему "Роль уполномоченных по правам человека в защите конституционных прав граждан". На торжества также съедутся омбудсмены со всей России. Список участников еще составляется, программа корректируется, пишет ЕАН.

Также во время визита российский уполномоченный посетит VIII Уральский форум конституционалистов (с 3 по 8 октября). На нем запланировано проведение нескольких круглых столов.