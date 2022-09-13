На 7,4% увеличились доходы Свердловской области от использования лесов

80% всей территории Свердловской области занимает лес. На арендованных участках ведется заготовка древесины. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По итогам первого полугодия 2022 года доход Среднего Урала от использования лесов составил свыше 983 млн рублей. Рост к уровню аналогичного периода прошлого года составил 7,4%.

"Тогда регион был на 3-м месте в округе, сегодня — на 2-м. В федеральный бюджет за первые 2 квартала этого года регион направил больше 730 млн рублей, в региональный и местный бюджеты — больше 252 млн рублей", — рассказал директор Уральского филиала Рослесинфорга Максим Уткин.

В целом Уральский федеральный округ обеспечил в первом полугодии поступление доходов от использования лесов в бюджетную систему России на сумму больше 3,9 млрд рублей — свыше 10% всех лесных доходов страны в этот период.

Как отмечают в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе осваивается только треть предназначенного для использования объема леса. Площадь участков, находящихся в аренде, превышает 5 млн гектаров (всего на Среднем Урале 15 млн га). Основной вид деятельности на них (99%) — заготовка древесины.

Кроме того, свердловские леса используют для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, ведения сельского хозяйства и рекреационной деятельности.

Отмечается, что для предупреждения лесных пожаров проводятся комплексные мероприятия: обустройство подъездов к местам забора воды, установка информационных плакатов и шлагбаумов, предупреждающие о запрете проезда в пожароопасный период (с апреля по октябрь).

Напомним, в настоящее время в Свердловской области все природные пожары ликвидированы. Новых очагов или локализованных возгораний нет. По сравнению с прошлым годом количество природных пожаров в регионе уменьшилось в 2,5 раза.