Поздравление Евгению Куйвашеву с победой на губернаторских выборах от Эдуарда Росселя

Эдуард Россель обратился к Евгению Куйвашеву. Фото: Галина Соловьева

Уважаемый Евгений Владимирович! Уважаемые земляки! Друзья! Сегодня для меня особенный день – радостный и волнительный! Все мы знаем, с каким беспрецедентным информационным давлением пришлось столкнуться свердловчанам накануне этих выборов! Какой мощный накат третьих сил шел на Свердловскую область, на нашего губернатора, на его политику, на его команду.

И все же наш мудрый народ сделал единственно правильный выбор – в лице действующего губернатора Е. В. Куйвашева поддержал стабильное, поступательное развитие региона, поддержал преемственность и уважительное отношение к его истории, поддержал будущее, основанное на продолжении политической, экономической и социальной политики, которая реализуется в области 30 лет.

В 1995 году я принес присягу губернатора Свердловской области, победив на первых в России прямых выборах. Тогда ситуация была еще тяжелее. Кремль утвердил другого кандидата, пресса неистово разносила в пух и прах каждый мой шаг. И в тот момент доверие и огромная поддержка, оказанная мне моими земляками, жителями Свердловской области, дали нам всем вместе мощнейший стимул для созидания и развития.

Не буду останавливаться на том, как вместе мы открывали область, сохраняли и переводили на рельсы рыночной экономики стратегические предприятия, об этом написана не одна статья и книга. Спустя годы наши усилия, их своевременность и дальновидность оценят потомки. Скажу одно – область мы сохранили, гражданскую войну предотвратили, это была битва не на жизнь, а на смерть, за каждого жителя области, за каждую единицу продукции, за каждую отрасль, за науку и духовность, за право жить и дальше нести гордое звание Опорного края Державы.

Не могу передать, что я испытал, когда вынужден был из-за политических интриг передать свое детище – сильную, динамично развивающуюся область в руки команды, которая ставила перед собой совершенно иные задачи. Останавливаться на этом не буду, сегодня эта боль лишь усиливает радость и удовлетворение от сегодняшнего дня.

Я наблюдаю, как работает наш губернатор на протяжении десяти лет. Я вижу, как трепетно и с вниманием он относится к моим идеям и проектам, с каким уважением и признательностью продолжает выбранную много лет назад линию на поступательное развитие региона.

Его программа, как когда-то и моя, базируется на колоссальном промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев, на уникальном историко-культурном наследии, которое досталось нам.

Строятся дороги, жилье, школы и садики, столица Среднего Урала Екатеринбург имеет один из самых высоких темпов развития в России, и, что особенно важно, благодаря задачам, поставленным губернатором, становится молодежной столицей России!

Многое еще предстоит сделать. Свердловская область должна совершить качественный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жизни людей. В условиях глобального политического и экономического кризиса мы должны обеспечить продовольственную безопасность региона, повышение конкурентоспособности уральской продукции и ее выход на новые рынки сбыта, наращивание энергетических мощностей, развитие дорожной инфраструктуры, внедрение на всей территории области устойчивой и современной связи.

Нельзя забывать и о программе "Уральская деревня". В малых городах, поселках, деревнях живет подавляющее число наших граждан. Дороги, газификация, создание возможностей для музеефикации исторических объектов, строительства быстровозводимых объектов для приема туристов, инвестиции в малый бизнес (экофермы, этнокомплексы, агропроекты), обеспечивающий туристическое развитие территории, появление новых рабочих мест – жизненная необходимость для их выживания и развития, повышения уровня и качества жизни жителей.

Рачительный подход к использованию земли, грамотная политика передачи и использования бесхозных земель, целевые инвестиции в эту отрасль, в людей, позволят нам поднять и туристическую привлекательность этих мест, и весь аграрный комплекс Свердловской области. Люди сами смогут обеспечивать себя и свои районы качественной и доступной по цене продукцией собственного производства, обустраивать и развивать инфраструктуру уральской деревни. Это решение и демографических проблем, так как традиционно на Урале именно в деревнях и селах была самая высокая рождаемость, и экономическое, и духовное возрождение этих традиций будет способствовать сокращению убыли населения, поможет преодолеть глобальный демографический кризис.

Как первый губернатор Свердловской области, я отчетливо вижу масштабы стоящих перед нами задач, но, чтобы достичь этих целей, реализовать амбициозные планы, самое главное – помнить свою историю, свои корни.

У Урала особая миссия! Это доказали Демидовы, чьими усилиями здесь у нас реализовывались великие планы императора Петра I! Мы – наследники тех, кто осуществил промышленную реформу XVIII века, кто доказал всему миру промышленную и военную мощь России, отстоял ее национальный суверенитет.

Сегодня в обществе сформирован запрос на осознание исторической миссии, на патриотизм, базирующийся на глубоком знании истории Отечества и своих духовных и культурных корней. Я благодарен Вам, уважаемый Евгений Владимирович, что Вы в полной мере понимаете это и разделяете мою позицию.

Рассматриваю активную поддержку Вами работы Международного Демидовского Фонда, выделение помещения под уникальный историко-культурный Демидовский центр как руководство к действию. Убежден, что самый страшный дефолт не в экономике. Самый страшный дефолт нравственный, культурный, дефолт сыновей, забывших своих отцов, не понимающих и не ощущающих ценность историко-культурного и духовного наследия своей земли, свою глубинную связь с предками.

Уважаемый Евгений Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах губернатора Свердловской области! Желаю Вам крепкого здоровья, терпения, стойкости и силы духа! Вы – молодой, уверенный, современный лидер, который уже очень много сделал для сохранения и развития Свердловской области! За Вашими плечами – эффективная система органов местного самоуправления, прочная социальная и экономическая база, активное и ответственное гражданское общество, которое мы вместе создавали десятки лет! И помните, что мой опыт, знания, мудрость рядом. Россель всегда с Вами!