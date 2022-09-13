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13 сентября 2022, 13:59

Свердловский Роспотребнадзор готовит иск к детскому лагерю, где произошла вспышка кишечной инфекции

сотрудник Роспотребнадзора

Заявление необходимо предоставить в срок до 20 сентября 2022 года. Фото: Павел Ворожцов

Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора предлагает родителям детей, отдыхавших в лагере "Баранчинские огоньки", присоединиться к коллективному иску. Этим летом там произошла вспышка кишечной инфекции.

В связи с групповым заболеванием детей специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. По итогу выявлены нарушения требований санитарных правил. Также усматриваются нарушения закона "О защите прав потребителей". Деятельность всех отрядов в лагере была досрочно прекращена.

Теперь родителям (законным представителям) детей, пострадавших от досрочного прекращения смены, предлагают присоединиться к групповому иску к АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (данной организации принадлежит лагерь). Для этого до 20 сентября необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие фактическое пребывание ребенка в "Баранчинских огоньках" с 25 июля (622036, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 86; факс (3435) 25-45-70; e-mail: mail_09@66.rospotrebnadzor.ru).

Дополнительные вопросы можно задать по номерам 8 (3435) 41-93-33, 25-59-73, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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