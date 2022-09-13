Бутлегерам предъявляют «паленку»

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Сегодня в Чкаловском районом суде Екатеринбурга начнется рассмотрение дела о продаже «паленого» алкоголя. По версии следствия, обвиняемые занимались производством, поставками и торговлей контрафактным спиртным. От отравления метанолом погибли 44 человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, обвиняемые – шестеро мужчин и женщина – в период с лета 2020-го по осень 2021 года участвовали в нелегальном обороте алкогольных напитков в Екатеринбурге: нарушая законодательство, они системно приобретали, хранили и продавали опасную продукцию потребителям.

Получается, торговали «паленкой» больше года, пока в октябре 2021-го в продажу не была запущена партия, содержащая метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05 процента, что крайне опасно для жизни и здоровья человека. В результате, по версии следствия, недоброкачественным алкоголем отравился 51 человек, 44 из которых погибли — это жители Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Всех их связывало одно – они приобретали дешевый алкоголь на Чкаловском рынке.

Продавцов смертельных коктейлей задержали буквально сразу. Следствие длилось практически год. Во время раскрытия преступлений полицейские выезжали в служебные командировки в Пермский край, Самарскую область и Башкирию для сбора доказательств.

«Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более восьми тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В зависимости от роли каждого в преступной схеме обвиняемым грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

КСТАТИ После серии отравлений контрафактом, которая прокатилась по многим регионам России, парламентарии предложили сделать метиловый спирт невыносимо горьким, сообщила «Парламентская газета». По словам одного из авторов инициативы, первого зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина, перед учеными сейчас стоит задача в кратчайшие сроки разработать формулу вещества, которое при добавлении в метанол, не меняя его цвета, запаха и прочих характеристик, сделает его отвратительным на вкус. Таким образом, использовать технический спирт в качестве сырья для производства «паленки» будет невозможно.