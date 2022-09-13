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Общество
13 сентября 2022, 20:00

Туристические возможности Среднего Урала презентовали на международной выставке в Москве

  Валерия Белякова
Стенд в Москве

Свердловская область представила туристический потенциал на международной выставке в Москве. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Где и как можно провести отпуск на Среднем Урале, смогли узнать посетители международной выставки "Отдых" в Москве. На форуме представили туристические возможности региона, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Форум-выставка проходит в Москве с 13 по 15 сентября.

"На выставке работают отельеры, туроператоры, event-организаторы от Свердловской области, которые в течение трех дней дадут максимум полезной информации заинтересованным сторонам о предстоящем осенне-зимнем сезоне на Урале. Профессионалы в отрасли турбизнеса из первых рук узнают, где остановиться, чем заняться в Свердловской области. Мы ожидаем, что будут налажены новые партнерские отношения, что положительно отразится на турпотоке в Свердловскую область", – считает директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

На Среднем Урале представлены многие виды туризма. Путешествуя по Свердловской области, можно познакомиться с культурой, историей, промышленностью и природой региона, с гастрономическими традициями и оздоровительной сферой.

Стенд разместили рядом с экспозициями регионов Большого Урала. Главы пяти субъектов РФ (Башкортостан, Пермский край, Челябинская, Тюменская и Свердловская области) договорились вместе развивать внутренний и въездной туризм, ранее подписав соглашение на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге пройдет Х туристский форум "Большой Урал", который, по ожиданиям организаторов, посетят несколько участников из индустрии гостеприимства.

Областная газета Свердловской области

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