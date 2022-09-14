В Госдуму РФ внесут законопроект о пожизненном сроке за госизмену

За госизмену должно следовать максимально суровое наказание, считает политик. Фото: Галина Соловьева

В России хотят ужесточить наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения. Соответствующий проект закона в ближайшее время внесут в Госдуму РФ.

Об этом заявил зампредседателя комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР).

"Ужесточение наказания за госизмену и шпионаж становится как никогда актуальным требованием. В геометрической прогрессии растет количество тех, кто преступил морально-нравственную черту по отношению к своей Родине, народу. Но одно дело, если либеральный оркестр играет по заказам иностранных спонсоров, и их симфонии уже не трогают русского человека. И другое дело, когда любая провокация может обернуться гибелью как военного, так и гражданского населения", – написал он в личном telegram-канале.

Депутат предложил предотвратить трагедию, повысив строгость наказания. Так, за госизмену, по его мнению, должно следовать пожизненное заключение и лишение гражданства без права на подачу апелляции. Луговой также уточнил РИА Новостям, что инициативы об ужесточении наказания будут подготовлены и внесены в ближайшее время. Сейчас проводятся консультации.