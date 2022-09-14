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14 сентября 2022, 10:05

Свердловскую область накрыл смог

смог

В связи со смогом стоит отказаться от длительных прогулок на улице. Также ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области с вечера 13 сентября объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей продержатся в регионе несколько суток.

Ожидается, что в субботу вечером предупреждение о смоге будет отменено.

"С 20:00 13 сентября до 20:00 17 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ветер будет слабый и неустойчивый.

Напомним, днем ранее о смоге предупредили жителей Нижнего Тагила. Он продержится в городе до вечера пятницы.

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Областная газета Свердловской области

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