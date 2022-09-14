Российским силовикам предложили установить ежемесячную надбавку к зарплате

Для силовиков планируют ввести ежемесячную надбавку к заработной плате. Фото: Владимир Мартьянов

Ежемесячную надбавку к заработной плате могут начать получать российские силовики. Документ, подготовленный МВД РФ, опубликован на официальном сайте правовой информации.

В проекте постановления Правительства РФ "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти" предлагается ввести надбавку для сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лицам начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Увеличивать зарплату силовиков планируют поэтапно. С 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года ежемесячную надбавку повысят на 5%. С 1 октября 2023 года – на 10%.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Окончательный его вариант будет опубликован позже. Известно, что инициатива ранее была одобрена в Госдуме.

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области проиндексировали заработную плату бюджетникам.