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Общество
14 сентября 2022, 10:30

Российским силовикам предложили установить ежемесячную надбавку к зарплате

  Валерия Белякова
Сотрудники МВД

Для силовиков планируют ввести ежемесячную надбавку к заработной плате. Фото: Владимир Мартьянов

Ежемесячную надбавку к заработной плате могут начать получать российские силовики. Документ, подготовленный МВД РФ, опубликован на официальном сайте правовой информации.

В проекте постановления Правительства РФ "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти" предлагается ввести надбавку для сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лицам начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

Увеличивать зарплату силовиков планируют поэтапно. С 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года ежемесячную надбавку повысят на 5%. С 1 октября 2023 года – на 10%.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Окончательный его вариант будет опубликован позже. Известно, что инициатива ранее была одобрена в Госдуме.  

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области проиндексировали заработную плату бюджетникам.

Областная газета Свердловской области

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