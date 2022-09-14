Росавиация вновь ограничила полеты на юг и в центральную часть России

В 11 российских аэропортов ограничены полеты. Фото: Алексей Кунилов

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на полеты в аэропорты, расположенные в центральной и южной частях России. Информация опубликована на сайте Росавиации.

Ограничения будут действовать до 22 сентября для 11 воздушных гаваней. Речь идет об аэропортах Анапы, Краснодара, Геленджика, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты. Остальные аэродромы России продолжают работать в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендуется использовать для перевозки пассажиров аэропорты Ставрополя, Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Напомним, ранее ограничения на полеты Росавиация продлевала до 16 сентября.