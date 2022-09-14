Евгений Куйвашев представил интерактивную карту ответственной утилизации в Свердловской области

На карте можно найти пункты приема опасных и обычных отходов. Фото: скрин интерактивной карты ответственной утилизации

Карту создал Центр управления регионом (ЦУР) при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. На ней можно посмотреть адреса и время работы магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть спецконтейнеры для разных видов отходов.

Также там отмечены пункты приема макулатуры, ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды, детских игрушек. "Очень удобный инструмент для тех, кто давно хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать", — написал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в своем telegram-канале.

По данным ЦУР, с начала года свердловчане оставили в соцсетях 1 315 сообщений на тему обращения с твердыми коммунальными отходами. Часть запросов посвящена раздельному сбору мусора — уральцы стали намного активнее интересоваться этой темой.

"Важно, что сегодня все больше людей задумываются об экологичности процессов. Например, многие понимают, что бытовые батарейки при переработке становятся полезным источником ценных материалов: цинка, графита, железа и марганца, а самодельные садовые фигуры или клумбы из списанной резины вредят природе, но если сдать покрышки от автомобиля в пункт приема отходов, то впоследствии они превратятся в резиновое покрытие для детской или спортивной площадки", — заявил замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

Напомним, в июле губернатор анонсировал появление первых в регионе экодомов — современных пунктов приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. "Это будет образовательная площадка, где обучат правильной сортировке мусора. Там будут выступать эксперты, пройдут экологические мастер-классы и акции. Первые такие дома откроются в Нижнем Тагиле, а затем — и по всей области", — писал ранее Евгений Куйвашев.

Губернатором в числе первоочередных мер обозначены перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей, ликвидация несанкционированных свалок, а также неукоснительное выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сегодня накопление твердых коммунальных отходов на Среднем Урале осуществляется на 33 371 контейнерной площадке, на которых установлено около 68 тысяч единиц оборудования. В процесс раздельного сбора уже включились 47 свердловских муниципалитетов.

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