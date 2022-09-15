Двухколесный батюшка. Как мотоцикл помогает в служении

Фото: Евгений Лобанов

В селе Большие Харлуши Челябинской области есть небольшой храм Покрова Пресвятой Богородицы, к которому постоянно подъезжает байкер – черный шлем, кожаный жилет и все прочие атрибуты. Только на жилете, там, где байкеры обычно пишут свое дорожное имя, у него значится «Отец Иоанн», и он – настоятель этого храма.

Путь

Мотоциклами Иван Карабидович увлекся еще подростком, когда у него появился мотоцикл «Минск». На нем будущий иерей катался в родном Казахстане. К православию он пришел довольно рано, девятнадцати еще не было. Принял крещение, создал семью и отправился в Алматинское духовное училище. Затем было обучение, рождение дочери. А в 2003 году уже отец Иоанн отправился к месту своего первого служения.

– Мой первый приход располагался в Павлодарской области, небольшой такой поселок, – вспоминает отец Иоанн. – Затем я служил в Усть-Каменогорске. С 2013-го переехал в Челябинск. Служил в нескольких храмах в городе, а с этого года назначен настоятелем храма в Больших Харлушах.

Служение и семейная жизнь надолго отодвинули юношеское увлечение на второй план – не до того было. Только недавно, когда дети уже подросли, он вернулся к любимому двухколесному транспорту. И причины тому были практические: по мнению отца Иоанна, в городе в теплое время года мотоцикл куда мобильнее автомобиля. Машину можно оставить жене и детям, а самому передвигаться на двух колесах.

– Мнение о том, что в мотоцикле заключен дух бунтарства и свободы – это шаблоны, навязанные нам голливудскими фильмами, – уверен отец Иоанн. – Но если мы окунемся в советскую историю, то вспомним, что в те времена было проще купить для семьи мотоцикл, чем автомобиль. И почти у всех в детстве найдутся воспоминания о том, как в люльке или на баке они ездили с отцом или дедом. Это же обычная история советского подростка – сначала ездишь на велосипеде; если получается, то в твоем распоряжении появляется мопед «Карпаты» или «Верховина», а затем – мотоцикл. Воспоминания эти очень теплые.

Инструмент и помощник

Служение священника часто связано с разъездами – случаются вызовы на дом, и часто они бывают незапланированными. На такие выезды отец Иоанн отправляется на мотоцикле – все необходимое вполне помещается в небольшую сумку, которую он возит в кофре. Говорит, что окружающих вид священника на мотоцикле не особо удивляет.

– Может, мне так с прихожанами повезло, но они воспринимают это спокойно, – говорит отец Иоанн. – Люди же понимают, что это просто вид транспорта и способ передвижения. Наверное, есть и другое мнение, но ведь всегда найдется тот, кто будет чем-то недоволен. Ездил бы я на машине – говорили бы, что езжу не на той машине. На велосипеде – привлекаю внимание. Ходил бы пешком – решили бы, что прибедняюсь. Так обычно рассуждают люди со стороны, или те, кто заходит в храм только по праздникам. А ведь прихожанам важно, чтобы священник к ним приходил. А на автобусе, машине, мотоцикле или самокате он до них доедет – неважно.

В дальние мотопутешествия отец Иоанн отправляется нечасто. Служение занимает много времени, и отпуск нужно разделить с семьей. Но в 2018 году специально взял двухнедельный отпуск, чтобы проехать от Херсонеса в Крыму до Ганиной Ямы под Екатеринбургом для съемок фильма «Путями Твоими» о восстановлении храмов, разрушенных в советское время.

Остальные поездки священник-мотоциклист чаще всего совершает по своему региону. Говорит, что это отличный отдых от служения, которое нередко выматывает морально.

– Редко кто подумает о том, что в служении священника может наступить эмоциональное выгорание, – делится отец Иоанн. – Люди приходят в храм со своими бедами и проблемами. Или – поделиться сокровенным на исповеди. Не сопереживать людям невозможно, но и все это в тебе остается. И вот тут, чтобы расслабиться, небольшой «дальнячок» на мотоцикле – самое оно. Просто проехать километров сто-двести, наслаждаясь природой. Остановиться у озера, бросить спиннинг. Пусть и улова не будет, это ради, как сейчас говорят, релакса. Луна, вода, шелест ветра по траве – получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие и умиротворение. В такие минуты можно совершать молитву, находясь в гармонии с тем, что сотворил Господь.

Видео: Вячеслав Шайдуров