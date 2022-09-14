В свердловских школах на 8-13% подорожало питание учащихся

Схема отбора поставщиков не меняется, поставщика выбирает учредитель на основании конкурсных процедур. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подорожало школьное питание. Причиной стало повышение цен на продукты.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики региона Дмитрий Шиловских. По его данным, в среднем завтраки подорожали на 8% (с 63 до 68 рублей), обеды — на 13% (уже почти 95 рублей).

Также в ходе выступления Шиловских рассказал, что в этом году в регионе было увеличено число льготных категорий, которые получают бесплатное питание, с 5 до 7. Это связано с проведением спецоперации. Так, новые меры поддержки распространяются на детей-беженцев, детей военнослужащих и тех, кто находится на территории боевых действий.

Специалист сообщил и о разработке типовых меню для учащихся с различными заболеваниями и предпочтениями. За 500 тысяч рублей было создано 10 видов для разных возрастов. Все меню направляли на согласования в региональное министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

"Меню с начала года в школы поступили. Сейчас мы будем добиваться того, чтобы образовательные организации их взяли на вооружение. Для этого каждому директору школы необходимо знать, сколько у него учащихся не может питаться по общему меню. И родители этих детей должны предоставить документы, подтверждающие, что ребенку рекомендован определенный "стол". Тогда уже люди, которые занимаются непосредственно приготовлением пищи, должны учитывать этого ребенка и готовить для него или из некоторых блюд исключать определенные продукты. Выходов из ситуации достаточно много", — уточнил сотрудник министерства образования.

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, которая присутствовала на пресс-конференции, добавила, что в каждом муниципалитете, а в Екатеринбурге в каждом районе работают группы мониторинга качества питания (представители министерств и общественности). Выезды осуществляются на самые острые жалобы.

"К нашей проверке не подготовишься, потому что мы выезжаем без предварительного предупреждения", — заявила она, призвав родителей самостоятельно посещать школьные столовые и проверять их деятельность.

Напомним, в 2022 году на обеспечение школьного питания из областного бюджета направлено более 2 млрд рублей, из федерального — 2 млрд 927 тысяч рублей. Эта сумма позволит обеспечить бесплатным питанием 323 тысячи школьников.

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