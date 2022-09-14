В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели 44 человек от паленого алкоголя

Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела о продаже суррогатного алкоголя, при употреблении которого скончались 44 человека. На скамье подсудимых семь человек – их доставили в зал суда, сообщает корреспондент "Областной газеты".

В незаконном обороте спиртного обвиняются Армен Аветисян, Заур Джаббаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Надир Мамедов, Микайыл Назаров, Артем Чабан. Нелегальным изготовлением и продажей алкоголя они занимались с лета 2020 по октябрь 2022 года. Дешевое спиртное подсудимые продавали в Чкаловском районе. Последняя партия была произведена с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Ядовитое вещество в алкоголе превышало норму в 0,05 процента. В итоге после употребления опасного напитка отравились 51 человек, из них 44 жителя погибли.

Материалы дела рассматривает судья Александр Кабанов. В деле участвуют 2 государственных обвинителя. Интересы подсудимых представляют 7 адвокатов. Также присутствует переводчик, которого потребовали обвиняемые.

"Областная газета" следит за процессом.