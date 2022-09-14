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14 сентября 2022, 15:10

В Екатеринбурге начался суд по делу о гибели 44 человек от паленого алкоголя

  Валерия Белякова
Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела о продаже суррогатного алкоголя, при употреблении которого скончались 44 человека. На скамье подсудимых семь человек – их доставили в зал суда, сообщает корреспондент "Областной газеты". 

В незаконном обороте спиртного обвиняются Армен Аветисян, Заур Джаббаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Надир Мамедов, Микайыл Назаров, Артем Чабан. Нелегальным изготовлением и продажей алкоголя они занимались с лета 2020 по октябрь 2022 года. Дешевое спиртное подсудимые продавали в Чкаловском районе. Последняя партия была произведена с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Ядовитое вещество в алкоголе превышало норму в 0,05 процента. В итоге после употребления опасного напитка отравились 51 человек, из них 44 жителя погибли. 

Материалы дела рассматривает судья Александр Кабанов. В деле участвуют 2 государственных обвинителя. Интересы подсудимых представляют 7 адвокатов. Также присутствует переводчик, которого потребовали обвиняемые. 

"Областная газета" следит за процессом. 

Областная газета Свердловской области

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