Темы дня

Общество
14 сентября 2022, 17:31

Екатеринбуржцам начали массово поступать звонки от мошенников

телефонные мошенники

Если вам звонят неизвестные, прекратите разговор и перезвоните в свой банк. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшую неделю лжесотрудники ФСБ и Центробанка выманили у доверчивых горожан около 15 миллионов рублей. Мошенники представлялись одними и теми же людьми, не меняя фамилии и должностей.

Жертвами злоумышленников стали врач, двое пенсионеров и сотрудник кадрового агентства. Данные факты зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В частности, врача одной из городских медорганизаций злоумышленники убедили оформить несколько займов на общую сумму 5 млн 680 тыс. рублей. А представитель кадрового агентства после общения с аферистами должна кредитным организациям более 2 млн рублей. При этом все потерпевшие ранее неоднократно слышали о подобных схемах обмана.

В настоящее время по фактам мошенничеств, совершенных в крупном и особо крупном размерах, возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

Важно помнить! Если вам позвонили якобы сотрудники банков или правоохранительных органов, сообщили о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств, потребовали назвать пин-код, CVC-код, одноразовые пароли из СМС – это, скорее всего, мошенники. В этом случае необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2022, 20:42 / Общество
На Среднем Урале запустили два крупных газопровода
14.09.2022, 19:32 / Культура
В парке им. Маяковского стартует фестиваль волшебных фонарей
14.09.2022, 18:30 / Общество
Из-за "Кросса нации" в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
14.09.2022, 17:46 / Спорт
Известные российские футболисты проведут мастер-класс для свердловских школьников
14.09.2022, 17:31 / Общество
Екатеринбуржцам начали массово поступать звонки от мошенников