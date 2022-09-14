Екатеринбуржцам начали массово поступать звонки от мошенников

Если вам звонят неизвестные, прекратите разговор и перезвоните в свой банк. Фото: Павел Ворожцов

За прошедшую неделю лжесотрудники ФСБ и Центробанка выманили у доверчивых горожан около 15 миллионов рублей. Мошенники представлялись одними и теми же людьми, не меняя фамилии и должностей.

Жертвами злоумышленников стали врач, двое пенсионеров и сотрудник кадрового агентства. Данные факты зарегистрированы на территории Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В частности, врача одной из городских медорганизаций злоумышленники убедили оформить несколько займов на общую сумму 5 млн 680 тыс. рублей. А представитель кадрового агентства после общения с аферистами должна кредитным организациям более 2 млн рублей. При этом все потерпевшие ранее неоднократно слышали о подобных схемах обмана.

В настоящее время по фактам мошенничеств, совершенных в крупном и особо крупном размерах, возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия.

Важно помнить! Если вам позвонили якобы сотрудники банков или правоохранительных органов, сообщили о несанкционированных попытках оформить кредит или списания денежных средств, потребовали назвать пин-код, CVC-код, одноразовые пароли из СМС – это, скорее всего, мошенники. В этом случае необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации.