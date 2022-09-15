В Свердловской области разработали три новых турмаршрута

Время прохождения каждого маршрута от 5 до 7 дней. Фото: Галина Соловьева

Речь идет о велопешеходных тропах, объединенных в проект "Каменская тропа". Их общая протяженность составит около 300 километров.

Разработкой маршрутов в течение лета занимались учащиеся 8-10 классов под руководством преподавателей Уральского института управления (филиал РАНХиГС). Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе вуза, на обучение проектной деятельности детей из Каменского района был получен грант Минобрнауки РФ.

Поначалу к проекту были подключены 50 активных школьников, заинтересованных в развитии родного края. На выделенные средства их разместили в лагере "Исетские Зори". Прорабатывать детали продолжили уже 14 юных свердловчан на базе образовательной организации "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение". Учащиеся общались с представителями бизнеса, обговаривали возможности ремонта велосипедов и дегустации продукции местных хозяйств.

Ожидается, что оборот от туруслуг на данных маршрутах уже в 2023 году превысит 6 млн рублей, а число путешественников составит более 10 тыс. человек.

В этом году в школах Каменского района тропы станут кейсами для проведения уроков. Не только биологии и истории (маршруты затрагивают природные и исторические аспекты территории), но также литературы, русского и иностранного языков (школьники напишут и переведут путеводители, маршрутные листы, указатели).

Полностью маршруты заработают весной. Как уточнили изданию, проект реализуется в рамках проекта Минобрнауки "Приоритет 2030".