В России появится новый профессиональный праздник

15 сентября исполняется 100 лет государственной санитарно-эпидемиологической службе страны. Фото: Павел Ворожцов

В России предложили отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Закрепить данный праздник в календаре распорядился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечать предлагается 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет "О санитарных органах республики". С тех пор сотрудники Роспотребнадзора считали этот день своим профпраздником. Однако он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат. Теперь этот пробел будет восполнен, сообщается на сайте кабмина.

Как говорится в документе, надзорному ведомству поручено в течение 2 месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Фото: документ

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, санитарная комиссия при Пермской губернской управе (Средний Урал в то время входил в состав Пермской губернии) появилась еще в 1872 году. Возглавил ее первый профессиональный врач в России — Иван Иванович Моллесон.