100 лет на страже

Павел Бедняков / РИА Новости

Не все знают, что именно специалисты Роспотребнадзора борются с очагами болезней и паразитами, которые их переносят, проверяют качество продуктов, владеют информацией обо всех заболеваниях (сезонном гриппе и ОРВИ, коронавирусе, отравлениях). С 2015 года только Роспотребнадзор может проводить внеплановые проверки без предварительного предупреждения. У всех остальных ведомств нет таких полномочий.

Общая история санитарно-профилактических учреждений начинается с 15 сентября 1922 года. Именно тогда по всему СССР создавалась сеть СЭС. Урал в этом вопросе опередил всю страну. Еще в 1872 году здесь работала организация, которая так или иначе занималась контролем санитарно-эпидемиологической обстановки.

– Санитарно-эпидемиологическая служба Свердловской области всегда работала на самых актуальных направлениях. Если первые эпидбюро 20-х годов проводили только противоэпидемическую работу, то уже через 10 лет в период индустриализации санитарные врачи изучали условия труда, заболеваемость рабочих на предприятиях, устанавливали санитарный контроль за проектированием и строительством оборудования на новых промышленных объектах. Благодаря слаженной работе службы за весь военный период в нашей области не было ни одной крупной вспышки инфекционных заболеваний, – рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Специалисты службы принимали непосредственное участие в ликвидации всех крупных чрезвычайных ситуаций и их последствий в области. Среди самых крупных – вспышка сибирской язвы в Свердловске в 1979 году, масштабные лесные пожары в Серовском районе в 1982-м, массовые отравления студентов ядохимикатами во время уборочных работ на полях Красноуфимского района в 1989 году.

Одно из самых опасных происшествий, где специалисты Роспотребнадзора сработали четко и слаженно – вспышка легионеллёзной инфекции среди населения в 2007 году в Верхней Пышме. Тогда всего за три дня специалистам службы удалось найти возбудителя инфекции и причину массового заболевания людей. Оказалось, что опаснейшая бактерия попала в дома через водопровод. После планового отключения горячая вода не была сброшена, как это положено, а стала поступать в квартиры. Благодаря оперативной работе сотрудников службы, количество пострадавших удалось минимизировать. Для сравнения: причину вспышки аналогичной инфекции в Аргентине в августе этого года не могли распознать три недели.

Для того чтобы впредь предупреждать подобные случаи, Свердловская область первой в России разработала и внедрила системы эпидемиологического надзора с использованием информационных технологий. Именно на Среднем Урале впервые был введен региональный календарь профилактических прививок. Благодаря реализации мер по управлению рисками для здоровья населения средствами специфической профилактики эпидемиологическую ситуацию по инфекционным и паразитарным заболеваниям в регионе удается сохранять стабильной.

– В допрививочный период мы в год регистрировали до 80 тысяч случаев кори, 35 тысяч случаев паротита, 26 тысяч случаев коклюша, 20 тысяч случаев краснухи, около тысячи случаев полиомиелита. Сейчас благодаря масштабной вакцинопрофилактике речь идет о единичных случаях, – отметил Дмитрий Козловских.

По оценкам специалистов, экономическая эффективность вакцинопрофилактики для региона – без малого семь млрд рублей в год. В связи с этим Роспотребнадзор продолжает развивать данное направление. Буквально месяц назад специалисты управления утвердили новый региональный календарь профилактических прививок, куда вошли вакцины от гепатита А, ветряной оспы, менингококка и других актуальных инфекций.

Лабораторная служба Роспотребнадзора Свердловской области всегда на передовой. Сегодня в каждом из 15 филиалов действуют аккредитованные испытательные лаборатории. Их мощность составляет более 5,2 млн исследований в год, – отметил главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Сергей Романов.

Лаборатория контроля биологических факторов владеет современными методами диагностики инфекционных заболеваний, такими как полимеразная цепная реакция (ПЦР), масс-спектрометрия, и обеспечивает диагностику 82 нозоформ возбудителей инфекционных заболеваний. Когда возникла необходимость в массовом тестировании людей на новую коронавирусную инфекцию, специалисты свердловского Роспотребнадзора быстро смогли стравиться с задачей и развернуть сеть пунктов по забору анализов по всему региону.

«Приятно, когда результаты твоих исследований работают не один год» Фото: из личного архива Эдуарда Андреевича СОКОЛЬНИКОВА Эдуард Андреевич СОКОЛЬНИКОВ 42 года работал врачом отдела токсикологии Свердловской областной санэпидемстанции. Пришел туда в 1964 году сразу после института. В интервью «ОГ» он рассказал о развитии службы и как удалось из высокотоксичных соединений сделать безопасные строительные материалы. – Какие важные заслуги можно отнести в копилку лаборатории, где вы работали? – Был налажен учет острых отравлений среди населения. В те годы их было довольно много. Повсеместно использовалось печное отопление, люди нередко неправильно его эксплуатировали и в результате травились угарным газом. Сейчас, конечно, этой проблемы уже нет. Автомобильные газы, неправильное хранение лекарств. В части этой проблемы мы активно занимались профилактикой, через фармацевтов рассказывали об опасности халатного отношения к препаратам. – Чем еще занимались? – В нашей области стали внедряться технологии получения материалов – условно из отходов производства – опилки, стружка. Начали производить древесностружечные плиты. В производстве использовалась фенолформальдегидная смола. В процессе обработки и после выпуска изделия и при хранении уже готовых плит в окружающую среду выделялся такой малоприятный токсичный продукт, как формальдегид. Вместе с научными работниками Уральской лесотехнической академии мы разработали и внедрили в производство малотоксичную смолу для выпуска ДСП. В нашей области стали делать стройматериал, который по показателям безопасности отвечал ведущим мировым стандартам. Эти древесно-стружечные плиты выпускаются по сей день, и они безопасны для использования, в том числе и внутри помещений – правда, при соблюдении определенных условий. Кроме того, мы с коллегами из академии работали над технологией антисептической обработки древесины. Удалось создать препарат «УЛТАН». В его составе – отходы медного производства. Они были высокотоксичными, для их хранения требовались специальные условия, но учеными была разработана формула, которая позволила использовать эти отходы для обеззараживания древесины. В итоге древесина, обработанная этим составом, становилось более стойкой к внешним факторам, и не разрушается. Этим составом обрабатывают, например, столбы линий электропередачи. – Ваша работа была связана только со строительными материалами? – Не только. Была проделана большая работа с заводом РТИ по производству резины пищевого назначения. В результате были учреждены гигиенические стандарты, которые допустили ряд рецептур для производства резиновых изделий в пищевой промышленности. Для того чтобы полимерный материал можно было использовать для хранения продуктов, должна пройти не одна экспертиза, это иногда годы исследовательской работы. Полимеров сотни, но бывает так, что только одна рецептура окажется действительно безопасной и будет допущена к выпуску, и в конечном итоге люди смогут купить, например, пластиковую чашку для салата, или контейнер для завтраков. – Сколько времени уходило на одну экспертизу? – Мы тратили месяц-полтора. Меня в моей работе крайне раздражало, когда в 90-е годы появились различные фирмы, которые начали поставлять много товаров из-за рубежа – им надо было делать все срочно, быстрее, скорее, а наш регламент и наше оборудование не позволяли делать анализы быстро, мы должны были прежде всего проводить качественные исследования. Это сейчас у специалистов Роспотребнадзора отличное оборудование: мощное, надежное, высокоточное, не сравнить с тем, на котором мы начинали работать. Любой анализ можно сделать за считанные часы либо дни.

История Днем создания Санитарно-эпидемиологической службы считается 15 сентября 1922 года, именно тогда был подписан декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». Наряду с СЭС существовала Государственная санитарная инспекция, она осуществляла функции контроля. С 2004 года структура называется Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, или Роспотребнадзор. В ведомство входят управления Роспотребнадзора (проверяющий орган, работают чиновники) и Центры гигиены и эпидемиологии (обеспечивающий орган, работают лаборатории, работают врачи и другие специалисты).