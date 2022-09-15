Бремя собственности

Своевременная и полная оплата квитанций за содержание жилья, коммунальных услуг, вывоза твердых бытовых отходов – понятная обязанность собственников квартир. Но нередко случается, что они в них не проживают и от платежей уклоняются. Как тут быть?

С таким достаточно распространенным на практике вопросом обратилась в Госюрбюро жительница Нижнего Тагила. Женщина объяснила, что она зарегистрирована и проживает в квартире, принадлежащей на праве собственности двоим ее родственникам в пропорциях 2/3 и 1/3 доли. Сама она является инвалидом второй группы, но при этом уже более года вынуждена в одиночку оплачивать жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт, а собственники квартиры участия в расходах не принимают.

Юрист Нижнетагильского подразделения Госюрбюро оперативно подготовил расчет сумм, которые необходимо взыскать с владельцев жилья, и исковое заявление в суд. Ответчики на судебное заседание не явились, поэтому разбирательство проходило без их участия – закон позволяет это делать.

Выяснилось, что собственники также зарегистрированы в спорной квартире, здесь же прописан несовершеннолетний ребенок одного из них. Было также установлено, что никакого договора об условиях проживания в квартире собственники со своей родственницей-инвалидом не заключали.

Истец представила суду квитанции, из которых следует, что ею ежемесячно вносились средства за жилье и коммунальные услуги, задолженности не имеется. А вот доказательств внесения оплаты ответчиками суд не получил.

В итоге произведенный истцом расчет расходов, которые приходятся на каждого из четверых зарегистрированных в квартире лиц, суд признал верным. Но при этом оплату капитального ремонта полностью возложил на ответчиков.

Решением суда с ответчиков соразмерно их долям в праве собственности в пользу истца взысканы денежные средства за содержание жилья, капитальный ремонт, вывоз ТКО, водоснабжение, электроснабжение – всего более 50 тысяч рублей.

Кстати, упомянутые собственники не впервые понуждаются судом к исполнению своих обязательств по оплате жилья и коммуналки, принудительное взыскание долгов с них производилось и ранее. Так что юристом Госюрбюро в очередной раз защищено нарушенное право женщины-инвалида.

КОММЕНТАРИЙ

Статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации на собственника возложено бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Важно также помнить, что собственник не освобождается от внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги даже в том случае, если он в нем не проживает.

Однако собственник может заключить с теми, кто проживает в его жилище, договор коммерческого найма и переложить на них обязанность по оплате жилья и коммунальных услуг в полном объеме. В истории, которую мы разбирали, такие договоренности отсутствуют.

В соответствии со статьями 153–154 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на него.

В структуру платы за жилое помещение для собственника входит:

плата за содержание жилого помещения;

взнос на капитальный ремонт;

плата за коммунальные услуги.

Согласно части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственник обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему жилья, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме – соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

К спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности. Поэтому откладывать взыскание задолженности на более длительный срок не стоит.

Статьей 98 Гражданского-процессуального кодекса Российской Федерации определено, что все судебные расходы, понесенные выигравшей стороной, возмещаются ему стороной проигравшей.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук.

Врезка

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

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