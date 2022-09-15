Свердловская область стала лидером по реализации социальных приложений на базе карты "Мир"

Алексей Шмыков указал на широкий потенциал Единой социальной карты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов заявил, что Свердловская область стала лидером по реализации социальных и других нефинансовых приложений на базе карты "Мир". По его мнению, развитие таких проектов повысит доступность финансовых услуг в стране.

Рустэм Марданов также отметил высокий уровень реализации в регионе Единой социальной карты "Уралочка". Он считает, что соцкарты помогают оказывать госуслуги жителям регионов максимально адресно.

"Такие проекты есть еще в 30 регионах, однако карта "Уралочка" является одной из самых полноформатных и имеет один из самых широких спектров нефинансовых приложений, которые можно получить с помощью этой карты. Свердловская область является лидером еще и потому, что социальные выплаты нуждающимся категориям граждан осуществляются на карту "Уралочка". Такой опыт есть лишь в нескольких регионах. У проекта очень хорошая перспектива", — сказал руководитель Уральского главного управления Банка России.

В свою очередь первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков указал на широкий потенциал Единой социальной карты. В качестве примера он привел проект "Кампус", инициированный губернатором Евгением Куйвашевым, в который будет интегрирована "Уралочка". На ее базе будет создана цифровая Кампусная карта, которая в частности будет работать как пропуск в вуз или библиотеку.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, на сегодняшний день карты "Уралочка" есть уже более чем у 200 тыс. жителей региона. Она выпускается в двух форматах: с финансовым приложением и без него.

"Уход международных платежных систем естественным образом еще больше стимулировал развитие национальной платежной карты. На сегодняшний момент выпущено уже более 145 миллионов карт. Это очень существенный прирост на большие проценты в российском розничном безналичном обороте по картам "Мир", — рассказал гендиректор АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев.