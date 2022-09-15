Креста ради

фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

Комиссия по социальной защите и здравоохранению городской думы провела выездное заседание в региональном отделении Красного Креста в историческом здании на ул. Крылова, 2 (Дом добровольцев). В этом году Российскому Красному Кресту исполняется 155, а Свердловскому отделению РКК – 145 лет.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

По словам директора областного медколледжа и председателя Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, Ирины Лёвиной, встреча с депутатами получилась знаковой:

- Изначально Красный Крест – это помощь нуждающимся гражданам, всем тем, кому трудно. Сегодня эти традиции возрождаются в нашей Службе милосердия. Прежде всего это помощь одиноким, маломобильным, хронически больным людям, паллиативным пациентам. Одновременно это такие формы работы, как популяризация активного долголетия, подготовка специалистов по программам РКК, младших сестер по уходу за пожилыми людьми, социальных работников, сиделок. Они должны уметь не только внушить человеку оптимизм, но и подвигнуть его к активному образу жизни!

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской Думы

145 лет назад именно представители Екатеринбургской гордумы оказали большую помощь местному отделению Красного Креста. Например, в здании Свердловского областного медицинского колледжа, где находятся Дом добровольцев, Красный Крест и ряд других общественных организаций, располагался Петровский приют для сирот. Он был построен на средства купца Семёна Алексеевича Петрова, который состоял гласным (депутатом) городской думы Екатеринбурга. «Очень хочется, чтобы традиции такого взаимодействия в столице Урала вернулись, потому что вместе мы сможем сделать очень много», - считает Ирина Лёвина.

Сегодня региональный Красный Крест – это 2,5 тысячи членов, 24 местных и 13 молодежных отделений по всей Свердловской области. Еще шесть новых филиалов появятся в обозримом будущем. Кроме того, организация объединяет более 1 300 волонтеров.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

- У нас есть комиссия по выделению социальных грантов, куда входят представители городской администрации и депутаты гордумы. Считаю, что некоторые направления работы областного Красного Креста вполне могут участвовать в конкурсе на получение средств, это абсолютно реальная история, - отметил депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков.

Список направлений работы Красного Креста на Среднем Урале очень обширен. Среди приоритетных – обучение навыкам оказания первой помощи (в том числе мастер-классы для школьников и студентов), программы социальной помощи нуждающимся, организация патронажных услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами на дому, популяризация донорства, профилактика ВИЧ и туберкулеза, возрождение традиций фестиваля «Дни Белого Цветка», сбор гуманитарной помощи, акции «Соберем ребенка в школу» и многое-многое другое. Волонтеры Свердловского РКК активно участвуют в проектах #ДоброВСело и #МыВместе.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Такие выездные заседания чрезвычайно важны, уверен депутат Екатеринбургской городской думы, председатель комиссии по социальной защите и здравоохранению Константин Киселёв:

- Когда медики, учителя, общественники, волонтеры, студенты видят, что власть, местное самоуправление всерьез интересуется их деятельностью, они чувствуют эту поддержку, и это стимулирует людей к новым достижениям.

Красный Крест на Урале проделывает огромную работу, мы все под впечатлением. За год численность волонтеров Красного Креста увеличилась на 500 человек. Это значит, что люди действительно хотят помогать. 1 300 добровольцев! Это колоссальная сила, которая помогала в период пандемии и продолжает помогать сейчас.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Депутаты поздравили волонтеров с юбилеем, высоко оценив работу Свердловского отделения РКК, а также отметили, что в марте 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев первым из глав регионов стал членом Российского Красного Креста.