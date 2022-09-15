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15 сентября 2022, 16:47

Неоплативших парковку екатеринбуржцев ждет штраф в тысячу рублей

платные парковки

Фотофиксация нарушения будет отражена в постановлении, которое придет на почту. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге начнут привлекать к административной ответственности тех, кто не платит за парковку. Нарушителей ждут штрафы в размере 1000 рублей.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили, что для привлечения к ответственности будет использоваться система фото- и видеофиксации нарушений (Паркон).

"Срок привлечения к административной ответственности в данном случае составляет 2 месяца, что теоретически позволяет привлечь гражданина за весь период, если он нарушал каждый день. В данный момент постановления оформлены на несколько тысяч человек", — заявили в горадминистрации.

Постановления можно получить через Почту России или в электронном виде, если к аккаунту на Госуслугах привязана почта. Свое несогласие можно направить на электронный адрес admkom@ekadm.ru либо обычным письмом в мэрию. Также есть вариант обратиться в суд.

Областная газета Свердловской области

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