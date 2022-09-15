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15 сентября 2022, 16:14

В Свердловской области начали работать более 500 дружин юных пожарных

Дружинники

К старшим классам дружинники получат опыт и знания, которые позволят им самостоятельно потушить небольшое возгорание. Фото: департамент информполитики Свердловской области

С 1 сентября на Среднем Урале начали свою деятельность более 500 дружин юных огнеборцев, созданных на базе региональных школ. В целом по области насчитывается около 6 тысяч дружинников, которые изучают правила противопожарной безопасности.

Одной из таких бригад в екатеринбургской школе № 113 руководит методист Екатерина Умникова. В прошлом году ее группа заняла первое место на областном слете, а в этом году многие из дружинников планировали поступать в Уральский институт государственной противопожарной службы.

По словам Екатерины Умниковой, в текущем учебном году к бригаде присоединились пятиклассники, которые будут состоять в дружине до выпуска из школы.

"За это время они пройдут обучение правилам пожарной безопасности. Кроме того, мы сотрудничаем с 19-й пожарной частью Екатеринбурга, куда ребята ходят на дополнительные занятия. Там специалисты рассказывают им об устройстве пожарной техники, пожарных узлов, стратегии тушения пожара", — передает слова методиста департамент информполитики Свердловской области.

Екатерина Умникова отметила, что дружинники разбираются в условиях распространения огня и всегда обращают внимание на соблюдение норм противопожарной безопасности. К старшим классам они получат такие опыт и знания, которые позволят им самостоятельно потушить небольшое возгорание.

Движение юных пожарных реализуется на Среднем Урале под патронажем сотрудников МЧС России, региональной противопожарной службы, представителей Всероссийского добровольного пожарного общества и органов местного самоуправления.

Областная газета Свердловской области

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