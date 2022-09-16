Темы дня

Общество
16 сентября 2022, 22:05

Из-за ярмарки выходного дня на главной площади Екатеринбурга закроют парковку

ярмарка на площади 1905 года

Гости ярмарки смогут приобрести свежие овощи и фрукты. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится традиционная ярмарка. Посетителей ждут 17 и 18 сентября с 9:00 до 17:00.

Въезд на парковку будет ограничен с 00:00 17 сентября до 19:00 18 сентября. Автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного рядом, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что на прилавках горожане смогут найти мясные деликатесы, молочные продукты, сыры, ягоды и фрукты, в которых содержатся различные витамины. Врачи считают необходимым поддержать организм в преддверии холодного времени года и возможного подъема заболеваемости ОРВИ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.09.2022, 22:05 / Общество
Из-за ярмарки выходного дня на главной площади Екатеринбурга закроют парковку
16.09.2022, 20:51 / Политика
Владимир Путин: РФ сделает все для скорейшего урегулирования конфликта на Украине
16.09.2022, 19:54 / Общество
Евгений Куйвашев рассказал, что на Среднем Урале спрос на выпускников колледжей вырос в 2 раза
16.09.2022, 18:51 / Общество
В Староуткинске водитель лесовоза насмерть сбил 9-летнего мальчика
16.09.2022, 18:11 / Экономика
Центробанк выпустил серебряную монету "Конек-Горбунок"