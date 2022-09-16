Из-за ярмарки выходного дня на главной площади Екатеринбурга закроют парковку

Гости ярмарки смогут приобрести свежие овощи и фрукты. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на площади 1905 года состоится традиционная ярмарка. Посетителей ждут 17 и 18 сентября с 9:00 до 17:00.

Въезд на парковку будет ограничен с 00:00 17 сентября до 19:00 18 сентября. Автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного рядом, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что на прилавках горожане смогут найти мясные деликатесы, молочные продукты, сыры, ягоды и фрукты, в которых содержатся различные витамины. Врачи считают необходимым поддержать организм в преддверии холодного времени года и возможного подъема заболеваемости ОРВИ.