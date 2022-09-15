«Уралочка» победила всех

Правительство региона стремится к тому, чтобы «Уралочка» стала универсальной, рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Фото: Полина Зиновьева

Созданная по инициативе губернатора Евгения КУЙВАШЕВА карта «Уралочка» признана лидером по реализации социальных и нефинансовых приложений на базе карт национальной платежной системы «МИР». Об этом на прошедшей вчера в Екатеринбурге Всероссийской конференции специалистов банковской сферы заявил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм МАРДАНОВ. Он отметил, что свердловский проект имеет высокий уровень реализации.

«Уралочка» является Единой социальной картой региона, она многофункциональна и выпускается в двух вариантах: с финансовым приложением и без него. За два года ее обладателями стали более 200 тысяч свердловчан:

– Такие проекты есть еще в 30 регионах, однако уральская карта является одной из самых полноформатных и имеет один из самых широких спектров нефинансовых приложений, которые можно получить с ее помощью. Свердловская область является лидером еще и потому, что на карту «Уралочка» осуществляются социальные выплаты нуждающимся категориям граждан. Такой опыт есть только в нескольких регионах. У проекта очень хорошая перспектива, так как есть план по расширению функционала, – рассказал Рустэм Марданов.

По его словам, развитие социальных проектов на базе карт платежной системы «МИР» позволяет повысить доступность финансовых услуг и обеспечить дальнейший рост безналичных платежей. Кроме того, социальные карты помогают оказывать государственные услуги жителям регионов максимально адресно.

Правительство региона стремится к тому, чтобы «Уралочка» стала универсальной для получения жителями зарплат, пособий, льгот, медицинского обслуживания, рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. В будущем карта должна получить возможность использования сервисов для туристов и программы электронных сертификатов.

– Потенциал карты «Уралочка» значительно шире. Стоит отметить инициативу губернатора Евгения Куйвашева «Кампус» — она уже доведена до студентов и сегодня находится в активной фазе. Единая социальная карта будет включена в этот проект, – пояснил Алексей Шмыков.

Кампусная карта создана на основе единой социальной, она будет включать в себя дополнительно сервисы Единого портала государственных услуг и сможет стать для студентов не только транспортной, но и идентификационной, как пропуск и читательский билет. Также по ней будут доступны сервисы оплаты жилья, программы лояльности и возможность получения стипендий. Это поможет привлечь больше талантливой молодежи в регион, отмечают в правительстве. Расширение возможностей карты «МИР» повысит ее популярность для уральцев.

– Уход международных платежных систем естественным образом еще больше стимулировал развитие национальной платежной карты. На сегодняшний момент выпущено уже более 145 миллионов карт. Это очень существенный прирост на большие проценты в российском розничном безналичном обороте по картам «МИР». Безусловно, мы работаем и над созданием новых платформ, новых продуктов, – сообщил Владимир Комлев, генеральный директор АО «Национальная система платежных карт».