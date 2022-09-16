Евгений Куйвашев рассказал, что на Среднем Урале спрос на выпускников колледжей вырос в 2 раза

Увеличение числа заявок на подготовку специалистов в колледжах и техникумах говорит о развитии промышленного сектора. Фото: Алексей Кунилов

Предприятия Свердловской области в два раза увеличили число заявок на подготовку кадров по программам профессионального образования. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в нынешнем году региональные техникумы и колледжи выпустили 24 тыс. специалистов и взяли на учебу около 30 тыс. молодых людей.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что средние профессиональные образовательные учреждения Среднего Урала готовят работников не только для местных предприятий, но и для других регионов.

"Мы — лидеры не только по студентам вузов, но и по студентам колледжей и техникумов. Для промышленного региона среднее специальное образование очень важно: предприятия постоянно просят у нас увеличить число выпускников. И если в 2023-2024 учебном году потребность в выпускниках оценивается в 7,9 тыс. специалистов, то к 2027 году — в 29 тыс. специалистов из колледжей и техникумов и 9 тысяч человек — из вузов", — написал губернатор у себя в telegram-канале.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин отметил, что увеличение числа заявок на подготовку специалистов в колледжах и техникумах говорит о развитии промышленного сектора. Наиболее востребованными направлениями подготовки на Среднем Урале остаются машиностроение, металлургия, электроэнергетика и электротехника и химические технологии.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в целях более качественной подготовки молодежи образовательные учреждения совместно с предприятиями создают учебные полигоны, учебно-производственные участки и лаборатории. Например, завод "Русский хром 1915" работает более чем с 20 колледжами и техникумами региона. У предприятия есть собственный учебный центр, где можно обучиться 80 рабочим профессиям или повысить квалификацию.

Кроме того, на Среднем Урале успешно действуют образовательные кластеры в машиностроительной и металлургической отраслях, в которых участвуют 13 колледжей и 10 крупнейших предприятий. По поручению Евгения Куйвашева в начале 2022 года Свердловская область включилась в новую федеральную образовательную программу "Профессионалитет".