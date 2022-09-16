Птицефабрику "Рефтинская" полностью газифицируют

Переход с мазута на газ обеспечит не только снижение затрат на покупку топлива, но и улучшит надежность производства технологического пара. Фото: Павел Ворожцов

Уральская агропромышленная группа, управляющая АО "Птицефабрика "Рефтинская", намерена полностью газифицировать предприятие — на это потратят порядка 448 млн рублей. Однако, по предварительным расчетам, газификация позволит экономить АО "Птицефабрика "Рефтинская" около 145 млн рублей ежегодно.

"Проведя детальный аудит птицефабрики, мы приняли решение ее полностью газифицировать. Это сложный, масштабный, но крайне важный инвестиционный проект. В современных рыночных условиях энергоэффективность предприятия — одна из приоритетных задач по обеспечению его конкурентоспособности на рынке", — пояснила управляющий директор Уральской агропромышленной группы (УАГ) Ирина Макарова.

По ее словам, природный газ планируется использовать для отопления корпусов, где содержится птица, что позволит значительно улучшить микроклимат. Кроме того, котельную по производству технологического пара планируется перевести с мазутных горелок на газовые. Переход с мазута на газ обеспечит не только снижение затрат на покупку топлива, но и улучшит надежность производства технологического пара.

На птицефабрике также появятся газовые установки для выработки электроэнергии. Еще одно направление по газификации АО "Птицефабрика "Рефтинская" — строительство линии по производству удобрений. Природный газ также планируется использовать и для переработки помета.

"Сейчас продукты жизнедеятельности птиц мы уничтожаем с помощью пассивного компостирования. А новая технология позволит уменьшить влажность помета, повысить в нем концентрацию органических веществ, которые делают такой помет очень эффективным для использования его в качестве удобрения. Также новая технология позволит уничтожить в помете всю биофлору и бактерии, такой гранулированный помет будет абсолютно безопасен для окружающей среды, а весить будет значительно меньше, что облегчит и удешевит его логистику", — объяснила Ирина Макарова.

По расчетам УАГа, на газификацию АО "Птицефабрика "Рефтинская" уйдет порядка 18 месяцев.

Напомним, в августе управляющий директор УАГа Ирина Макарова заявила, что общая сумма инвестиций в АО "Птицефабрика "Рефтинская" составит 2 млрд рублей. В 2022 году на модернизацию предприятия уйдет около 611 млн рублей: 448 млн рублей на газификацию и 163 млн рублей на реконструкцию и модернизацию цехов, репродуктора, а также закупку нового оборудования.