Тайвань отказался от безвизового режима с Россией

Ранее Тайвань присоединился к санкциям западных стран в отношении России. Фото: Полина Зиновьева

Тайвань исключил Россию из специальной безвизовой программы, которая действовала с 2018 года. Ее срок истек для граждан РФ 31 июля, и после этого власти не стали продлевать безвизовый режим.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство острова. Отмечается, что последние два года такой режим для россиян практически не применялся из-за ковидных ограничений, которые были введены в Тайване.

С марта 2020 года безвизовые привилегии были приостановлены для всех иностранцев на фоне распространения коронавируса. В сентябре остров возобновил свободный въезд для жителей некоторых стран, среди которых были США, Австралия и государства Евросоюза, при условии прохождения трехдневного карантина.

Напомним, Тайвань присоединился к западным санкциям в отношении России. В связи с этим РФ включила остров в перечень территорий и стран, совершающих недружественные действия.

Также добавим, что 9 сентября Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Документ вступил в силу с 12 сентября.